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        Uçurumdan yuvarlandılar: 4 yaralı

        Adana'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 23:11 Güncelleme: 18.02.2024 - 23:11
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        Uçurumdan yuvarlandılar: 4 yaralı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Göller Yaylası yolu Elmadere mevkisinde meydana geldi. Resul Y. (25) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

        Fotoğraf: AA

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Resul Y. ve yanındaki Tuba Y. (21), Emre T. (21) ile Kardelen T. (21), itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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