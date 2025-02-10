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        Haberler Bilgi Gündem Uçuşlar iptal mi 10-11-12 Şubat 2025? THY, Pegasus, AJet uçak seferleri iptal mi edildi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir

        10-11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?

        İstanbul'daki yoğun kar yağışı, uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu. Sabih Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği açıklandı. Peki, 10-11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:32
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        İstanbul'da devam eden kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal olması bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre; 11 ve 12 Şubat'ta uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek. Peki, iptal edilen uçuşlar nasıl sorgulanır?

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        10-11-12 ŞUBAT 2025 UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

        Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        İPTAL OLAN İÇ/DIŞ HAT UÇUŞ SEFERLERİ SORGULAMA

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        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞ SEFERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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        THY, AJET VE PEGASUS İPTAL SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI

        THY İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        PEGASUS İPTAL OLAN SEFERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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