10-11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İptal edilen seferler nereden nasıl öğrenilir?
İstanbul'daki yoğun kar yağışı, uçak seferlerinin de aksamasına neden oldu. Sabih Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edileceği açıklandı. Peki, 10-11-12 Şubat 2025 uçuşlar iptal mi? İşte, detaylar...
İstanbul'da devam eden kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferlerinin iptal olması bekleniyor. Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre; 11 ve 12 Şubat'ta uçuşların bir kısmı gerçekleştirilemeyecek. Peki, iptal edilen uçuşlar nasıl sorgulanır?
10-11-12 ŞUBAT 2025 UÇUŞLAR İPTAL Mİ?
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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