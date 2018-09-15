Udinese - Torino maçı rakamları

Udinese ve Torino, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Udinese 4 puanla 11. sırada, Torino 4 puanla 10. sırada bulunuyor. Udinese son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Torino, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 139 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Udinese kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Torino sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.
Udinese son haftadaki Cagliari müsabasında 0-1 yenildi.
Torino ise Chievo maçında 1-1 berabere kaldı.
Udinese, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.
Torino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torino, 2 gol atarken 2 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ