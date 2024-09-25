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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Uduokhai göz dolduruyor! - Beşiktaş Haberleri

        Uduokhai göz dolduruyor!

        Beşiktaş'ın bu sezonki yeni transferlerinden Felix Uduokhai performansıyla beğeni topluyor. 27 yaşındaki futbolcu, gelir gelmez formayı kaparken sergilediği futbolla da Gabriel Paulista ile birlikte savunmada güven verdi.

        Giriş: 25.09.2024 - 12:23 Güncelleme: 25.09.2024 - 12:24
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        Uduokhai göz dolduruyor!
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        Beşiktaş, yeni transferi Uduokhai'nin 90 dakika forma giydiği 3 karşılaşmada da akan oyunda kalesinde gol görmedi.

        Siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında serbest vuruştan, Eyüpspor'dan ise penaltı golü yedi. Beşiktaş, Sivasspor karşılaşmasında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

        Uduokhai ayrıca yüksek pas isabeti ile dikkat çekiyor.

        Alman futbolcu, Süper Lig'de 90 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular arasında %94.5 pas oranı ile zirvede.

        Beşiktaş, Uduokhai'yi Bundesliga ekibi Augsburg'dan renklerine bağlamıştı.

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