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HABERTURK.COM / Ajanslar

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Rusya'nın petrol gelirlerinin Mart ayında bir önceki aya kıyasla 1 milyar dolar artarak 12.7 milyar dolar olduğunu, geçen yıla göre ise yüzde 43 azaldığını açıkladı.

Uluslararası Enerji Ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol ihracatının Batı yaptırımlarına rağmen Mart ayında neredeyse son üç yılın en yüksek seviyesine çıktığını, ancak gelirlerin geçen yıla göre keskin bir düşüş gösterdiğini söyledi.

IEA, Suudi Arabistan öncülüğündeki kısıntının petrol arzını Mart ile yıl sonu arasında 1,4 milyon varil/gün azaltacağını da ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı, 2023 yılında petrol talebinde büyümenin yüzde 87'sinin OECD üyesi olmayan ülkelerden geleceğini vurguladı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.