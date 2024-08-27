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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi - Futbol Haberleri

        UEFA Atilla Karaoğlan'ı görevlendirdi

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA tarafından görev verildi. Atilla Karaoğlan, E Santa Coloma ile Vikingur Reykjavik arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi Play-Off mücadelesini yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:55
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Andora'nın UE Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Play-Off ikinci müsabakasını yönetecek.

        Andora'nın Andorra la Vella şehrinde Estadi Nacional Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Mustafa İlker Coşkun AVAR olarak görev yapacak.

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