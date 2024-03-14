Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Hatırlanacağı gibi Belçika'da oynanan ilk maçı, sarı lacivertliler üstün bir oyunla rakibini 3-0 mağlup etmeye başarmıştı. Fenerbahçe rövanş müsakabasında, bir üst tur için avantajlı skoru koruyup çeyrek final bileti kapmak adına sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi hangi kanalda?" İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...