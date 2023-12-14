Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? - Futbol Haberleri

UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlığıyor. 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda kaçıncı sırada olduğu ve gruptan çıkmak ihtimalleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumu... Habertürk Giriş: 14.12.2023 - 18:37 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:37 facebook

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden heyecan son maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Spartak Trnava'yı ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...

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FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR? İlk 5 maç sonunda 9 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçı olan Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.