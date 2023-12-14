UEFA Konferans Ligi H Grubu puan durumu: Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu son maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı ağırlığıyor. 14 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak maç Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda kaçıncı sırada olduğu ve gruptan çıkmak ihtimalleri taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden heyecan son maçlarla devam ediyor. Bu kapsamda H Grubu son maçında temsilcimiz Fenerbahçe Spartak Trnava'yı ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliği bulunan sarı lacivertliler Spartak Trnava karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, "Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada, nasıl tur atlar?" İşte Fenerbahçe'nin gruptan çıkma ihtimalleri...
FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?
İlk 5 maç sonunda 9 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçı olan Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.
Temsilcimiz, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde ise Ludogorets'in yenilmesini bekleyecek ve grubu 2. sırada bitirecek. Sarı lacivertliler, söz konusu mücadeleyi kaybetmesi halinde ise Ludogorets'in Nordsjaelland'e farklı kaybetmesini bekleyecek.
FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?
Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.
2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.
UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU
1- Nordsjaelland / 10 Puan
2- Ludogorets / 9 Puan
3- Fenerbahçe / 9 Puan
4- Spartak Trnava / 1 Puan