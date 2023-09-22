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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2023 - 01:03 Güncelleme: 22.09.2023 - 01:03
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        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

        D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Slovan Bratislava (Slovakya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Breidablik (İzlanda): 3-2

        Zorya Luhansk (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

        Viktoria Plzen (Çekya) - Ballkani (Kosova): 1-0

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 5-1

        Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş: 1-1

        Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0

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