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        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor

        UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:08 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:08
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        Konferans Ligi'nde son 16 turu devam ediyor
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek finalistler yarın belli olacak.

        Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, son 16 turu rövanşında, ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.​​​​​​​ Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

        Yarının maç programı şöyle:

        20.45 Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre) (İlk maç: 0-0)

        20.45 Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika) (3-0)

        20.45 PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (0-2)

        20.45 Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail) (4-3)

        23.00 Aston Villa (İngiltere)-Ajax (Hollanda) (0-0)

        23.00 Club Brugge (Belçika)-Molde (Norveç) (1-2)

        23.00 Lille (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) (3-0)

        23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan) (4-1)

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