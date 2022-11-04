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UEFA Avrupa Konferans Liginde grup maçları sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi B, C ve D gruplarında son hafta maçları yapıldı ve Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında grup maçları sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Liginde grup maçları sona erdi
AA

UEFA Konferans Ligi'nde gruplarını birinci sırada bitiren West Ham United (İngiltere), Villarreal (İspanya) ve Nice (Fransa) son 16 turunda mücadele etme hakkı kazandı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Anderlecht (Belçika), Lech Poznan (Polonya) ve Partizan (Sırbistan) play-off turu oynama hakkı elde etti.

B, C ve D gruplarında alınan sonuçlar şöyle:

Lech Poznan (Polonya)-Villarreal (İspanya): 3-0

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-Austria Wien (Avusturya): 4-0

FCSB (Romanya)-West Ham United (İngiltere): 0-3

Silkeborg (Danimarka)-Anderlecht (Belçika): 0-2

Partizan (Sırbistan)-Slovacko (Çekya): 1-1

Köln (Almanya)-Nice (Fransa): 2-2

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