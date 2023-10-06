Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü Aboubakar’dan - Beşiktaş Haberleri

        UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü Aboubakar’dan

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haftanın golü Aboubakar'dan
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golleri, 38 ve 52. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’dan geldi.

        Karşılaşmanın 38. dakikasında Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasından Aboubakar'ın kafa vuruşuyla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü seçildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan bireysel başvuru açıklaması
        3 ayda kaos!
        3 ayda kaos!
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        Togg'un tedarikçisi dünyaya açılıyor
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        İstanbul'da uçurumdan düşen yaşlı adam konuştu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Bodrum'un can sularından biri olan baraj kurudu!
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Dışişleri'nden SİHA açıklaması
        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Sözde suikast birimi sorumlusuydu! MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Çay ocağında ilginç yasak
        Çay ocağında ilginç yasak
        100 milyon dolar cepte
        100 milyon dolar cepte
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        75 trilyon dolarlık görüşme trafiği
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        Darp edilen doktor kalp krizi geçirmişti! Dövülme nedeni ortaya çıktı!
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi