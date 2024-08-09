UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı. Temsilcimiz Trabzonspor, evinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e 1-0 yenildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu ilk ayağı, oynanan 11 maçla tamamlandı.
Trabzonspor, sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 1-0 yenildi. Bordo-mavililerin Rapid Wien'i elemesi durumunda play-off'lardaki olası rakibinin belirleneceği eşleşmede Braga ile Servette 0-0 berabere kaldı.
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Lugano, deplasmanda Partizan'ı 1-0 mağlup etti.
Turun rövanş karşılaşmaları 13-15 Ağustos'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Molde (Norveç) - Cercle Brugge (Belçika): 3-0
Klaksvik (Faroe Adaları) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek): 2-1
Trabzonspor - Rapid Wien (Avusturya): 0-1
Kryvbas (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-2
Partizan (Sırbistan) - Lugano (İsviçre): 0-1
Santa Coloma (Andorra) - RFS (Letonya): 0-2
Rijeka (Hırvatistan) - Elfsborg (İsveç): 1-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Ajax (Hollanda): 0-1
Celje (Slovenya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-0
Dinamo Minsk (Belarus) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0
Braga (Portekiz) - Servette (İsviçre): 0-0