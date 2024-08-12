UEFA Avrupa Ligi 3.eleme turu'nda rövanş maçları başlıyor
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçlarının heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının rövanşlarında 13 maç yapılacak.
İlk maçı evinde 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanş mücadelesinde Avusturya ekibi Rapid Wien'e konuk olacak.
Tur atlayan takımlar, play-off'larda mücadele etmeye hak kazanacak. Play-off karşılaşmaları, 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.
Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
20.30 The New Saints (Galler) - Petrocub (Moldova): (0-1)
14 Ağustos Çarşamba:
19.00 RFS (Letonya) - Santa Coloma (Andorra) (2-0)
15 Ağustos Perşembe:
19.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Dinamo Minsk (Belarus) (0-2)
19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Trabzonspor (1-0)
20.00 Elfsborg (İsveç) - Rijeka (Hırvatistan) (1-1)
20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Kryvbas (Ukrayna) (2-1)
21.00 Cercle Brugge (Belçika) - Molde (Norveç) (0-3)
21.15 Ajax (Hollanda) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-0)
21.30 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Panevezys (Litvanya) (2-1)
21.30 Lugano (İsviçre) - Partizan (Sırbistan) (1-0)
21.30 Servette (İsviçre) - Braga (Portekiz) (0-0)
22.00 Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Klaksvik (Faroe Adaları) (1-2)
22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya) (0-1)