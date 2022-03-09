Ülkemizi bu yıl UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, çeyrek final için İspanyol devi Barcelona'nın karşısına çıkıyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği zorlu mücadele öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki, Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve nasıl izlenecek?





BARCELONA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Barcelona Galatasaray maçı 10 Mart Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saatinin 23:00 olması bekleniyor.

BARCELONA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona Galatasaray karşılaşması dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Barcelona Galatasaray maçını izlemek isteyen futbolseverlerin ExxenSpor paketini satın almaları gerekiyor. Acun Ilıcalı'ya ait olan platforma Exxen*com üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Platforma üye olduktan sonra spor paketine üye olarak temsilcilerimizin yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını ayda 34,90 ödeyerek izleyebiliyorsunuz...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Morutan, Halil Dervişoğlu, Diagne.