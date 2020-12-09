Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, yarın 12 grupta 23 karşılaşma oynanacak ve gruplardan üst tura çıkan tüm takımlar belirlenecek.

I Grubu'nda çıktığı 5 maçta 6 puan toplayan turnuvadaki tek Türk temsilcisi Demir Grup Sivasspor, İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımına konuk olacak. Bloomfield Stadı'ndaki mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

I Grubu'nda liderliği ve üst turu garantileyen Villarreal ile Karabağ arasındaki karşılaşma, Azerbaycan temsilcisindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ileri bir tarihte oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Roma (İtalya)

20.55 Young Boys (İsviçre) - Cluj (Romanya)

20.55 Dundalk (İrlanda) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Molde (Norveç)

20.55 Bayer Leverkusen (Almanya) - Slavia Prag (Çekya)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Nice (Fransa)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Benfica (Portekiz)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Rangers (İskoçya)

20.55 PSV (Hollanda) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.55 PAOK (Yunanistan) - Granada (İspanya)

20.55 Napoli (İtalya) - Real Sociedad (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Braga (Portekiz) - Zorya (Ukrayna)

23.00 Leicester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

23.00 Sparta Prag (Çekya) - Milan (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Lille (Fransa)

23.00 Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Demir Grup Sivasspor

Villarreal (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan) (ertelendi)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Antwerp (Belçika)

23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - LASK (Avusturya)

23.00 Wolfsberger (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Slovan Liberec (Slovakya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Gent (Belçika)