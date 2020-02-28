UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi Danimarka ekibi Kopenhag oldu. İlk maç İstanbul'da, ikinci maç Kopenhag'da oynanacak.
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
EŞLEŞMELER
Başakşehir - Kopenhag
Olympiakos - Wolverhampton
Rangers - Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar
Inter - Getafe
Sevilla - Roma
Frankfurt / Salzburg - Basel
LASK Linz - Manchester United
- Frankfurt ile Salzburg eşleşmesinin galibi bugün oynanacak maçın ardından belli olacak.
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