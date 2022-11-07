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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi için beklenen gün geldi çattı. Kupada ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, grubunu lider bitirerek büyük bir başarıya imza attı ve doğrudan son 16'ya kalmayı başardı. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimine ilişkin tüm bilgiler...

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  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için artık geri sayım başlamış durumda. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekiminin başlama saati, yayıncı kuruluşu ve katılacak takımlar ile ilgili tüm bilgileri derledik! İşte, detaylar...
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    UEFA AVRUPA LİGİ ELEME KURALARI NE ZAMAN?

    UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleşecek. Kura çekimi TV8,5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak.
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    AVRUPA LİGİ'Nİ 1. BİTİREN TAKIMLAR

    Fenerbahçe

    Arsenal

    Real Betis

    Union Saint Gilloise

    Real Sociedad

    Feyenoord

    Freiburg

    Ferençvaroş
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    AVRUPA LİGİ'NDE GRUBU 2. SIRADA BİTİREN TAKIMLAR 

    PSV

    Rennes

    Roma

    Union Berlin

    Manchester United

    Midtjylland

    Nantes

    Monaco
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    ŞAMPİYONLAR LİGİNİ 3. SIRADA BİTİREN VE AVRUPA LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDECEK TAKIMLAR

    Ajax

    Barcelona

    Juventus

    Bayer Leverkusen

    Salzburg

    Sevilla

    Shaktar Donetsk

    Sporting Lizbon
  • UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde hangi takımlar var?

    FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

    Fenerbahçe B Grubunu lider olarak tamamlayarak, play-off turu oynamadan direkt son 16 turuna kaldı.

    UEFA tarafından getirilen bu yeni sistemle birlikte,  grupları lider bitiren takımlar direkt son 16 turuna kalıyor ve son 16 turu play-off maçlarını es geçiyor.

    Fenerbahçe'nin rakibi, son 16 turu play-off maçlarının ardından belli olacak.

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