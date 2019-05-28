Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

UEFA Avrupa Ligi'nde 1,5 milyar avroluk final

AA

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İngiltere'nin Chelsea ile Arsenal takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 510 bin 500 avro olarak dikkati çekiyor

UEFA Avrupa Ligi final

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Chelsea'nin tahmini piyasa değeri 885 milyon, Arsenal'ın ise 625 milyon 500 bin avro oldu.

Belçikalı Eden Hazard, 150 milyon avro ile Chelsea'nin, Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang ise 75 milyon avro ile Arsenal'ın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Chelsea'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Eden Hazard150 milyon
N'Golo Kante100 milyon
Jorginho65 milyon
Kepa Arrizabalaga55 milyon
Willian50 milyon
Gonzalo Higuain45 milyon
Antonio Rüdiger45 milyon
Marcos Alonso45 milyon
Cesar Azpilicueta40 milyon
Mateo Kovacic35 milyon
Andreas Christensen35 milyon
Ross Barkley28 milyon
David Luiz25 milyon
Pedro Rodriguez25 milyon
Ruben Loftus-Cheek25 milyon
Callum Hudson-Odoi25 milyon
Davide Zappacosta18 milyon
Emerson18 milyon
Olivier Giroud15 milyon
Gary Cahill10 milyon
Danny Drinkwater10 milyon
Marco van Ginkel10 milyon
Ethan Ampadu10 milyon
Willy Caballero1 milyon
Toplam885 milyon

Arsenal'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

FutbolcuDeğeri (avro)
Pierre-Emerick Aubameyang75 milyon
Alexandre Lacazette65 milyon
Lucas Torreira55 milyon
Granit Xhaka50 milyon
Aaron Ramsey40 milyon
Hector Bellerin40 milyon
Mesut Özil35 milyon
Henrikh Mkhitaryan30 milyon
Shkodran Mustafi30 milyon
Matteo Guendouzi30 milyon
Bernd Leno25 milyon
Alex Iwobi25 milyon
Sokratis Papastathopoulos20 milyon
Sead Kolasinac20 milyon
Danny Welbeck15 milyon
Denis Suarez12 milyon
Rob Holding12 milyon
Nacho Monreal10 milyon
Laurent Koscielny10 milyon
Mohamed Elneny10 milyon
Ainsley Maitland-Niles7 milyon
Konstantinos Mavropanos3 milyon
Petr Cech2,5 milyon
Carl Jenkinson2,5 milyon
Stephan Lichtsteiner1,5 milyon
Toplam625 milyon 500 bin

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yıldız oyuncular için karar verildi!
FUTBOLDemirel ve Topal için karar verildi
Son Dakika: Kartal ön liberosunu buldu! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOLBeşiktaş'ta sıcak gündem!
Sakaryaspor Fatih Karagümrük MAÇI CANLI YAYINI! Sakaryaspor Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda
FUTBOL11'ler belli oldu!
Ekibi yenileyemezse Nihat Özdemir 4 yılı tamamlayamaz
FUTBOL"Ekibi yenileyemezse Özdemir 4 yılı tamamlayamaz"
Son dakika haberi: Galatasaray'ın transfer hedefinde dünya yıldızları var! Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL2020 model Aslan!
Ozan Kabak, dünya devine transfer oluyor!
FUTBOLOzan Kabak, dünya devine gidiyor!
Mustafa Cengiz: UEFA bizi örnek gösteriyor
FUTBOL"UEFA bizi örnek gösteriyor"
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Moting bombası - Beşiktaş transfer haberleri 28 Mayıs
FUTBOLBeşiktaş, Kamerunlu yıldızın peşinde!
Nihat Özdemir'den yabancı sayısı için kritik açıklama
FUTBOLYabancı sayısı için kritik açıklama!
Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Metin Aşık hayatını kaybetti
FUTBOLEski başkan Metin Aşık hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X