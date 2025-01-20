Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı!

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftanın perdesi, 21 Ocak Salı günü Galatasaray-Dinamo Kiev maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı!
        ABONE OL

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta heyecanı 21 Ocak Salı, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçları, yarın, 22 Ocak Çarşamba ve 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, yarın TSİ 18.30'da Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, çarşamba günü TSİ 18.30'da İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise perşembe günü TSİ 20.45'te Fransa temsilcisi Lyon'u ağırlayacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

        21 OCAK SALI

        18.30 Galatasaray - Dinamo Kiev

        22 OCAK ÇARŞAMBA

        18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

        23 OCAK PERŞEMBE

        20.45 AZ Alkmaar - Roma

        20.45 Porto - Olympiacos

        20.45 Viktoria Plzen - Anderlecht

        20.45 Fenerbahçe - Lyon

        20.45 Bodo/Glimt - Maccabi Tel-Aviv

        20.45 Malmö - Twente

        20.45 Karabağ - FCSB

        20.45 Hoffenheim - Tottenham

        23.00 Eintracht Frankfurt - Ferencvaros

        23.00 RFS - Ajax

        23.00 Elfsborg - Nice

        23.00 Manchester United - Rangers

        23.00 PAOK - Slavia Prag

        23.00 Ludogorets - Midtjylland

        23.00 Union SG - Braga

        23.00 Lazio - Real Sociedad

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti