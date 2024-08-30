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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu - Avrupa Ligi'nde yeni format nasıl? Kura çekimi ne zaman saat kaçta? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

        Avrupa futbolunun en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. Türkiye'den Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri kesinleşti! Kura çekimi Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. 2024/25 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatın ayrıntıları belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:24 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:24
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, bugün Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00'te başlayacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri netlik kazandı.

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        İŞTE YENİ FORMAT

        UEFA Avrupa Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek. Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig etabında birbirleriyle eşleşemeyecek.

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        Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

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        36 TAKIMLI LİG MAÇLARI NASIL OYNANACAK?

        - Takımlar katsayı puanına göre 4 torbaya ayrılacak

        - Takımlar kendi torbası da dahil olmak üzere 2'şer takımla eşleşecek

        - Toplamda 8 farklı takıma karşı mücadele edecek ekipler; bu müsabakaların 4'ünü evinde, 4'ünü deplasmanda oynayacak

        - 8 hafta sonunda ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek

        - Ligi 9 ile 24. sıralarda tamamlayan ekipler, iki ayaklı play-off oynayacak. Bu eşleşmenin galipleri, ligi ilk 8'de bitiren takımlar ile son 16 turuna çıkacaklar.

        - 25 ile 36. sıralardaki takımlar için grup aşamasındaki gibi bir alt kupadan yola devam etme şansı olmayacak ve bu takımlar Avrupa'ya veda edecek

        - Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek

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        İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

        Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

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        1. TORBA

        Roma

        Manchester United

        Porto

        Ajax

        Rangers

        Eintracht Frankfurt

        Lazio

        Tottenham

        Slavia Prag

        7

        2. TORBA

        Real Sociedad

        AZ Alkmaar

        Braga

        Olimpiakos

        Olimpik Lyon

        PAOK

        Fenerbahçe

        Maccabi Tel Aviv

        Ferençvaroş

        8

        3. TORBA

        Karabağ

        Galatasaray

        Viktoria Plzen

        Bodo Glimt

        Union Saint Gilloise

        Dinamo Kiev

        Ludogorest

        Midtjylland

        Malmö

        9

        4. TORBA

        Athletic Bilbao

        Hoffenheim

        Nice

        Anderlecht

        Twente

        Beşiktaş

        FCSB

        RFS

        Elfsborg

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