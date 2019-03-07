Zenit: 1 - Villarreal 3
Fenerbahçe'yi son 32 turunda eleyen Zenit karşısında İspanyol ekibi şov yaptı! Villarreal'in gollerini Iborra, Moreno, Morlanes atarken ev sahibinin tek sayısı Serdar Azmoun'dan geldi.
E.Frankfurt: 0 - Inter: 0
İki ekibin ilk randevusu başladığı gibi sona erdi. Ev sahibinde kaleci Trapp, 22. dakikada Brozovic'in penaltısını kurtardı.
Sevilla: 2 - Slavia Prag: 2
Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Çek ekibinin aldığı beraberlikte büyük rol oynadı. Sevilla 25. saniyede Ben Yedder ile öne geçse de Stoch 25'te skoru eşitledi. 3 dakika sonra Munir El Haddadi İspanyol ekibini yeniden öne geçirirken 39. dakikada Stoch'un asistinde Alex Kral skoru belirledi.
Rennes: 3 - Arsenal: 1
Turnuvanın favorilerinden Arsenal, Fransa'da büyük şok yaşadı. 3. dakikada Iwobi ile öne geçen Topçular, 41. dakikada Sokratis çift sarıdan kızarmasıyla 10 kişi kaldı. 42'de Bourigeaud, 65'te Monreal (k.k.) ve 88'de Ismail Sarr, Rennes'e galibiyeti getirdi.
Dinamo Zagreb: 1 - Benfica: 0
Galatasaray'ı eleyen Benfica karşısında Dinamo Zagreb önemli bir zafer kazandı. Hırvat ekibi, önemli oyuncularından yoksun rakibi karşısında 38. dakikada Petkovic'in penaltıdan attığı golle kazandı.
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