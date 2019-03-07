3 | 5

Sevilla: 2 - Slavia Prag: 2

Eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch, Çek ekibinin aldığı beraberlikte büyük rol oynadı. Sevilla 25. saniyede Ben Yedder ile öne geçse de Stoch 25'te skoru eşitledi. 3 dakika sonra Munir El Haddadi İspanyol ekibini yeniden öne geçirirken 39. dakikada Stoch'un asistinde Alex Kral skoru belirledi.