UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan 3 takım belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turunda rövanş maçları, 3 karşılaşmayla başladı.
Sona eren maçların ardından Lüksemburg'dan F91 Dudelange, Kuzey İrlanda'dan Linfield ve Slovakya'dan Slovan Bratislava, adlarını play-off turuna yazdıran takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Nomme JK Kalju (Estonya) - F91 Dudelange (Lüksemburg): 0-1 (1-3)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Sutjeska Niksic (Karadağ): 3-2 (2-1)
Dundalk (İrlanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-3 (0-1)
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