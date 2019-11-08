Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
4 TAKIM ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Dudelange deplasmanından 5-2 galip ayrılan Sevilla, A Grubu'nda 4'te 4 yaptı. E Grubu'nda da Celtic, konuk olduğu Lazio'yu geriden gelerek 2-1 yendi ve puanını 10'a yükseltti. Bu sonuçla Sevilla ve Celtic de son 32 turuna çıkmayı garantiledi. H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı. Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1
Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5
B Grubu:
Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0
C Grubu:
Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1
Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1
D Grubu:
LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1
Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2
E Grubu:
Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2
F Grubu:
Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1
G Grubu:
Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0
Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1
H Grubu:
Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0
Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0
I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3
Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2
J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1
Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3
K Grubu:
Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1
L Grubu:
Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5
Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0
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