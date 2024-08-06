UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu, iki maçla başladı.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, deplasmanda Litvanya temsilcisi Panevezys'i 3. dakikada Dor Peretz ve 10. dakikada Dor Turgeman'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 70. dakikada Sivert Gussias kaydetti.

Günün diğer maçında ise Moldova'nın Petrocub takımı, sahasında Galler ekibi The New Saints'i 20. dakikada Daniel Davies'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Turun ilk ayağı, 8 Ağustos Perşembe günü yapılacak 11 maçla tamamlanacak. Rövanş karşılaşmaları, 13-15 Ağustos'ta oynanacak.