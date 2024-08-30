UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalmayı başaran takımlar da belli oldu.

Beşiktaş, Ludogorets, Rigas Skola, Elfsborg, Anderlecht, Ajax, FC Steaua, Vikroia Plzen, Maccabi Tel Aviv, PAOK, Braga ve Ferencvaros, 2 maç sonunda tur atlayan ekipler oldu. Elenen takımlar ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmaların sonuçları şu şekilde:

Petrocub-Ludogorets: 1-2

APOEL-Rigas Skola: 2-1 (Penaltılarda 2-4)

Elfsborg-Molde: 0-1 (Penaltılarda 4-2)