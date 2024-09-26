UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Hollanda temsilcisi Twente, turnuvanın güçlü ekiplerinden Manchester United ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak gecenin sürprizine imza attı.
Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Manchester United ise sahasında Twente ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray-PAOK: 3-1
AZ Alkmaar-Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt-Porto: 3-2
Ludogorets-Slavia Prag: 0-2
Dinamo Kiev-Lazio: 0-3
Midtjylland-Hoffenheim: 1-1
Anderlecht-Ferencvaros: 2-1
Manchester United-Twente: 1-1
Nice-Real Sociedad: 1-1