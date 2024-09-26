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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları - Manchester United'a Twente sürprizi! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Hollanda temsilcisi Twente, turnuvanın güçlü ekiplerinden Manchester United ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak gecenin sürprizine imza attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:30 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:40
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        M.United'a Twente sürprizi!
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        Avrupa Futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri, oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

        Galatasaray, İstanbul'da oynanan maçta Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 mağlup etti. Manchester United ise sahasında Twente ile 1-1 berabere kaldı.

        UEFA Avrupa Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:

        Galatasaray-PAOK: 3-1

        AZ Alkmaar-Elfsborg: 3-2

        Bodo/Glimt-Porto: 3-2

        Ludogorets-Slavia Prag: 0-2

        Dinamo Kiev-Lazio: 0-3

        Midtjylland-Hoffenheim: 1-1

        Anderlecht-Ferencvaros: 2-1

        Manchester United-Twente: 1-1

        Nice-Real Sociedad: 1-1

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