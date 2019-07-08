Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbolUEFA Avrupa Ligi maç programı! Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak

UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.

Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas (Letonya) eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Garry Rodrigues ve Kolarov'da sıcak gelişmeler! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!
FUTBOLKanarya durmuyor! 2 yıldız...
Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı! Paylaşımı gündeme oturdu! Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
FUTBOLMesut Özil heyecanı!
Son dakika: Dünya yıldızı, Galatasaray ile anlaştı! Brezilya basını, transferi duyurdu!
FUTBOL"Falcao, Galatasaray ile anlaştı"
Vedat Muric transferinin perde arkası!
FUTBOLVedat Muric transferinin perde arkası!
Son dakika: Trabzonspor'da ayrılık!
FUTBOLTrabzonspor'da ayrılık!
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi: Cenk Tosun yuvaya dönüyor!
FUTBOLKartal'a Cenk Tosun müjdesi!
Roma, Abdülkadir Ömür'ün menajerleriyle temasta! Trabzonspor haberleri
FUTBOLRoma, Abdülkadir'in peşinde!
2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar
FUTBOL2019 Kupa Amerika'dan akılda kalanlar
Max Kruse'dan çarpıcı açıklamalar! "Konu para olsa..."
FUTBOLKruse'dan çarpıcı açıklamalar!
Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kente getirdi
FUTBOLTrabzonspor'dan bir transfer daha!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X