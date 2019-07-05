Malatyaspor Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Düşüncemiz gruplara kalmak. Bizim ve teknik direktörümüzün istediği normlarda takımımızı kurarsak bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Süper Lig'de 2. sezonunu tamamlayan ve gösterdiği performansla ligi 47 puanla 5. sırada bitiren sarı-siyahlılar, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas eşleşmenin galibiyle karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, Bolu kampının son derece verimli geçtiğini belirtti.

Sıkı bir çalışma yaptıklarını, hazır olmayan futbolcuların ise teknik direktör Sergen Yalçın tarafından çalıştırıldığını anlatan Çelikel, "Kampta yapılan çalışmalar gün gün rapor olarak geliyor. Ben aynı zamanda transfer komitesinde de yer alıyorum. Her gün gece 03.00'a kadar analiz yapıyor, çalışıyoruz. Malatya halkı, taraftarlarımız transfer konusunda müsterih olsun bulduk, aldık değil de takımımıza uygun olan oyuncuları alacağız" diye konuştu.

"4-5 OYUNCUYU RENKLERİMİZE BAĞLAYACAĞIZ"

Çelikel, transfer konusunda her zaman ince eleyip sık dokumaya devam edeceklerini aktararak, bu düşünceyle yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Transfer sezonunun yeni açıldığını ve çok yüksek miktarların da ortaya atıldığını dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Teknik ekibimiz, komitemizle bu transfer döneminin de üstesinden geleceğiz inşallah. Nokta transferler yapacağız. Çalışmalar kapsamında en az orta sahaya bir ya da iki oyuncu almayı düşünüyoruz. Takımımıza uygun isim bulmaya çalışıyoruz. Savunmanın soluna bir oyuncu istiyoruz ve de bir kaleci almayı planlıyoruz. Hücum hattımız güçlendi ama ileri uca bir futbolcu alabiliriz. Transfer sezonu bitimine kadar 4-5 oyuncuyu renklerimize bağlayacağız."

"GRUPLARA KALACAĞIZ"

Hakkı Çelikel, takımın 25 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçını oynayacağını hatırlattı.

Oynayacakları ilk karşılaşmayı kazanacaklarına inandığını söyleyen Çelikel, UEFA'ya giyecekleri formaları teslim ettiklerini ve 19 Temmuz'da da oyuncu listesini teslim edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum ki ön eleme maçını geçeceğiz. Düşüncemiz gruplara kalmak. Bizim ve teknik direktörümüzün istediği normlarda takımımızı kurarsak bunun da üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Malatyalı hemşehrilerimizin, taraftarlarımızın ve bizlerin heyecanı var. Biz bunu başaracak güçteyiz. Ön eleme maçlarında kolay, zor takım diye bir şey yok. İnşallah biz 3 ön eleme maçını da kazanarak gruplara kalacağız."