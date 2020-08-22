Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter'i 3-2 mağlup ederek şampiyon olurken kupadaki İspanya ambargosu devam etti! Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok İspanya takımları kazandı. İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 176 takımla finallerde temsil edildi ve 12 defa şampiyonluk yaşadı.

Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı. İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.