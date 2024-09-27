UEFA Avrupa Ligi puan durumu 2024-2025: Avrupa Ligi Fenerbahçe ve Beşiktaş kaçıncı sırada?
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kritik maçlara çıkıyor. Bu yıl yeni formatında oynanan maçlarda temsilcilerimiz 8 maça çıkacak. Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray kendi evinde PAOK'u 3-1 yenerek 3 puan aldı. Fenerbahçe ise Union Saint-Gilloise'ı 2-1 ile geçti. Beşiktaş Ajax'a 4-0 mağlup oldu. Zorlu mücadelelerinin ardından bu yıl lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde oluşan puan durumu taraftarlar tarafından araştırıldı. İşte UEFA Avrupa Ligi canlı, güncel puan durumu...
UEFA Avrupa Ligi güncel puan durumu... UEFA Avrupa Ligi heyecanı ilk maçlarla başladı. Bu sene lig formatında oynanan Avrupa Ligi'nde 36 takım mücadele verecek. 8 maçın sonunda ilk 8'e giren takımlar, direkt son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının tamamlanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan durumundaki sıralaması ve güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Avrupa Ligi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte detaylar...
MAÇ SONUÇLARI
25 Eylül 2024 - Çarşamba
Bodo Glimt 3- 2 Porto
AZ Alkmaar 3 - 2 Elfsborg
Dinamo Kiev 0 - 3 Lazio
FC Midtjylland 1 - 1 TSG Hoffenheim
Anderlecht 2 - 1 Ferencvaros
Nice 1 - 1 Real Sociedad
Galatasaray 3 - 1 PAOK
Manchester United 1 - 1 Twente
Ludogorets Razgrad 0 - 2 Slavia Prag
26 Eylül 2024 - Perşembe
Fenerbahçe 2 - 1 Union St.Gilloise
Malmö 0 -2 Rangers FC
Ajax 4 - 0 Beşiktaş
Roma 1 - 1 Athletic Bilbao
Eintracht Frankfurt 3 - 2 Viktoria Plzen
Devam ediyor Tottenham Hotspur 1 - 0 Karabağ
Olympique Lyon 2 - 0 Olympiakos
Braga 0 - 1 Maccabi Tel Aviv
FCSB 4 - 1 Rigas FS
FENERBAHÇE 2-1 USG
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerin golleri 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 82. dakikada Saint-Gilloise forması giyen Burgess'in kendi kalesine attığı golle geldi. Union Saint-Gilloise'in tek golünü ise 90+3. dakika Sykes kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına 3 puanla başladı
GALATASARAY 3-1 PAOK
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında PAOK ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Abdul Rahman Baba (k.k), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı. Yunan ekibinin tek golü ise Giannis Konstantelias ile geldi.
AJAX 4 - 0 BEŞİKTAŞ
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kaybetti ve turnuvaya mağlubiyetle başladı.