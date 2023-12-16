UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

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UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...