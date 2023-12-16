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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman?

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup maçlarının sona ermesinin ardından gözler, play-off turu kura çekim tarihlerine çevrildi. Şampiyonlar Ligi A Grubunu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray Avrupa macerasına Avrupa Ligi'den devam ederken, Konferans Ligi'nde H Grubunu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe ise yoluna son 16 turundan devam edecek. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:20 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:20
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        1

        UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Peki, "UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?" İşte UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        2

        UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma fırsatını elde etti.

        İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te gerçekleşecek.

        3

        AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇLAR NE ZAMAN?

        Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlardan biriyle eşleşecek ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Maçlar 15 ve 22 Şubat'ta oynanacak.

        4

        GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Freiburg (Almanya),

        Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa),

        Sparta Prag (Çekya),

        Sporting (Portekiz),

        Roma (İtalya)

        Karabağ (Azerbaycan)

        5

        UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi 18 Aralık Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

        6

        KONFERANS LİGİ PLAY-OFF VE SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

        Play-off maçları Şubat, son 16 maçları Mart ayında oynanacak.

        7

        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

        UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

        Olympiakos / Backa Topola

        AEK / Ajax

        Sparta Prag / Aris Limassol

        Sturm Graz / Rakow Czestochowa

        Royale Union Saint-Gilloise

        Maccabi Haifa

        Servette

        Molde

        UEFA Konferans Ligi'nden gelecek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

        Lille / Slovan Bratislava

        Gent / Tel-Aviv

        Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani

        Club Brugge / Bodo/Glimt

        Legia Varasova

        Ferençvaroş

        Frankfurt

        Ludogorets

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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