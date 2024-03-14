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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını takip etti - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA Başkanı Ceferin, Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise maçını takip etti

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe - Union SG maçını tribünden takip etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 21:27 Güncelleme: 14.03.2024 - 21:27
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        UEFA Başkanı Ceferin, F.Bahçe maçında
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşıyor.

        Bir dizi görüşmeler ve incelemeler için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Ortaköy'de düzenlenen programda bir araya geldi. Başkan Koç ile Ceferin daha sonra stadyuma geçerek Fenerbahçe - Union SG mücadelesini izlemek için protokol tribününde ki yerlerini aldı.

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