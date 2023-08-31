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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Suudiler Avrupa'da oynayamaz - Futbol Haberleri

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin: Suudiler Avrupa'da oynayamaz

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan takımlarına Şampiyonlar Ligi yolunu kapattı. Sloven futbol adamı, Avrupa kupalarında yalnızca UEFA üyesi ülkelerin takımlarının oynayabileceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 15:09 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:15
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        Ceferin Suudilere kapıyı kapattı!
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        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan ekiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

        Fransız basınından L'Equipe'e konuşan Sloven futbol adamı, futbolun mevcut durumunu, Suudi Arabistan takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne alınması yönündeki iddiaları ve gelecek sezon uygulanacak yeni Şampiyonlar Ligi formatını değerlendirdi.

        SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMASI

        Ceferin, Suudi Arabistan'ın futboldaki atılımıyla ilgili olarak, "Bu, yapmaya çalıştıkları şey için doğru yol değil, oyuncu ve antrenör yetiştirmeye çalışmaları gerekiyor ama bu benim sorunum değil" dedi.

        "ZİRVEDEKİ OYUNCULAR SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİYOR"

        Ceferin, Suudi Arabistan'a giden oyuncuların kariyerlerinin son dönemlerine girdiklerinin de altını çizerek, "Bildiğim kadarıyla Mbappe ve Haaland Suudi Arabistan'ı hayal etmiyorlar. Futbollarının zirvesindeki en iyi oyuncuların Suudi Arabistan'a gittiğini düşünmüyorum. İnsanlar bana oraya giden oyuncuları anlattığında oyuncuların son kulüplerinin neresi olduğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

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        "SUUDİLER AVRUPA'DA OYNAYAMAZ"

        Aleksander Ceferin, Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa kupalarına katılacaklarına dair iddialara da yanıt verip şunları söyledi:

        "Bir medya kuruluşu bize sormadan bu konuyu anlattı. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne veya Avrupa Konferans Ligi'ne yalnızca Avrupa kulüpleri katılabilir. Suudi Arabistan kulüpleri katılamaz."

        Ceferin, ABD'de Şampiyonlar Ligi finali seçeneğiyle karşı karşıya kaldığında da aynı cevabı verdiğini söyledi.

        RUBIALES YORUMU: YAPTIĞI UYGUNSUZDU

        Kadınlar Dünya Kupası finali sonrasında İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in İspanyol futbolcu Hermoso'yu öpmesi hakkında da konuşan Ceferin, "Ben bir avukatım ve FIFA'nın başkan yardımcılarından biriyim. Onun davası, FIFA'nın disiplin kurulunun elinde. Yapabileceğim herhangi bir yorum baskı gibi gelebilir. Sadece böyle bir olayın İspanyol takımının zaferini gölgede bırakmasından üzüntü duyduğumu söylemeliyim. Bir şeyleri değiştirmeliyiz. Bugün Laura McAllister ile görüştüm. Daha fazlasını yapmalıyız. Yaptığı elbette uygunsuzdu. Bunu hepimiz biliyoruz. Umarım o da uygunsuz olduğunu biliyordur. Şimdilik bu kadar yeter çünkü disiplin kurulu karar verecek. UEFA Başkan yardımcılığından da uzaklaştırıldı. Her yerde tüm görevlerinden uzaklaştırıldı." diyerek sözlerini noktaladı.

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