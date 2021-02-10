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UEFA Başkanı Ceferin, FIBA'yı ziyaret etti

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Aleksander Ceferin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri dahil olmak üzere takım sporları ile ilgili çeşitli konuları görüşmek üzere Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i ziyaret etti

UEFA Başkanı Ceferin, FIBA'yı ziyaret etti

İsviçre'deki FIBA Basketbol Evi'nde bir araya gelen ikili, uluslararası kulüp müsabakaları ve Avrupa spor modelini koruma ihtiyacı konularına odaklandı.

Sporun toplum için öneminin vurgulandığı toplantıda Ceferin ile Zagklis, tüm dünyada her iki branşın nasıl gelişeceğine ve yaşanan zorluklara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ceferin, "Mevcut zorlu durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve sporun toplumların normale dönmesine yardımcı olmadaki olumlu rolünü tartışmak güzeldi. UEFA ile FIBA, dayanışma ve açık turnuvalara dayanan ortak değerleri paylaşıyor." ifadelerini kullandı.

Andreas Zagklis ise, "UEFA ile FIBA arasında uzun soluklu, yerleşik bir ortaklık var ve biz, İsviçre'deki komşuluk ilişkisinden çok daha fazlasına sahibiz. Aynı değerleri paylaşmaktan ve onları teşvik etmek için birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

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