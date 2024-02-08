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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi UEFA Başkanı Ceferin görevi bırakacağı tarihi açıkladı - Futbol Haberleri

        UEFA Başkanı Ceferin görevi bırakacağı tarihi açıkladı

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2027'de yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olmayacağını ve görevini bırakacağını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.02.2024 - 16:58 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:58
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        UEFA Başkanı bırakıyor! Tarih verdi
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        2016 yılında UEFA Başkanı olan Aleksander Ceferin sürpriz bir karar aldı. 8 senedir başkanlık görevini yapan Aleksander Ceferin, 2027 seçiminde aday olmayacağını ve görevi bırakacağını açıkladı.

        Fransa'nın başkenti Paris'te UEFA'nın 48. olağan kongresi gerçekleştirildi. Kongrede, UEFA tüzüğünde yapılan değişiklikle mevcut başkan Aleksander Ceferin'in 2027'de tekrar aday olması mümkün hale geldi.

        Ancak Ceferin, 2027'deki seçimde aday olmayacağını ve görevinden ayrılacağını duyurdu.

        "KARARIMIN NEDENİ 7 YILDIR AİLEMDEN UZAK OLMAM"

        Ceferin açıklamasında, "Altı ay önce yeniden aday olmayacağıma karar verdim. Bunun nedeni, bir süre sonra her organizasyonunun taze kana ihtiyaç duyması ama esas nedeni 7 yıldır ailemden uzak olmam. Daha önce bilinçli olarak düşüncelerimi açıklamak istemedim çünkü bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim." dedi.

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