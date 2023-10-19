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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu UEFA, Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti - Futbol Haberleri

        UEFA, Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti

        UEFA, silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:20 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:20
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        Belçika-İsveç maçı 1-1 tescil edildi
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        UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi. F Grubu'nun sıralaması buna göre güncellenecek ve sarı kartlar geçerli olacak." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, iki ülke federasyonunun da kalan sürenin oynanmaması ve devre arasındaki sonucun tescil edilmesi yönünde talepte bulundukları belirtildi.

        F Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Belçika ve Avusturya, turnuvaya katılmayı garantilemişti.

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