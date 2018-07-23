UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçları devam ederken yarın oynanacak Dinomo Zagreb ile Hapoel Beer karşılaşmasını FIFA kokartlı hakememiz Ali Palabıyık yönetecek. Hırvatistan'ın Zagreb şehrindeki Maksimir Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

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