UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Avrupa Konferans Ligi C Grubu'nda yarın Kosova temsilcisi Balkani'nin sahasında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile yapacağı maçı yönetecek.
Giriş: 04.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 04.10.2023 - 19:43
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kosova'nın Priştine şehrindeki Fadil Vokri Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.