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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev

        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, Belçika ile Çekya U21 takımları arasında 15 Kasım 2024 Cuma günü oynanacak olan UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçını yönetecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:26 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:26
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        UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev!
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        FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu ilk maçında Belçika ile Çekya U21 takımlarının karşılaşacağı müsabakada düdük çalacak.

        Belçika'nın Leuven şehrinde Den Dreef Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Çağdaş Altay ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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