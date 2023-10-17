UEFA'dan Brüksel'deki saldırıda ölen 2 kişi anısına saygı duruşu kararı UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2023 - 16:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:59 facebook

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