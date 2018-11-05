UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Rusya'nın CSKA Moskova ile İtalya'nın Roma takımları arasında 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.



Rusya'nın Moskova şehrindeki Luzhniki Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

ALİ PALABIYIK'A DA GÖREV

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Macaristan'ın Vidi ile Yunanistan'ın PAOK takımları arasında 8 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi L Grubu müsabakasını yönetecek.



Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Ferencvaros Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak müsabakada, Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. İbrahim Çağlar Uyarcan'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Yaşar Kemal Uğurlu ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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