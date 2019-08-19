UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda CFR Cluj ile Slavia Prag arasında oynanacak ilk maçı yönetecek

Cüneyt Çakır

UEFA, hakem Cüneyt Çakır'ı Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında 20 Ağustos Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, Cluj-Napoca şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

Bu arada, karşılaşmanın VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık görevlendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa 1 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLNe Paşa ne Trabzon
Yeni Malatyaspor 3 - 0 Başakşehir | MAÇ SONUCU - MAÇ ÖZETİ
FUTBOLMalatya, Başakşehir'i dağıttı!
Honduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
FUTBOLHonduras'taki kanlı derbide 4 kişi ölü
Fenerbahçe için flaş iddia: Marcos Rojo transfer için baskı yapıyor
FUTBOL"Fenerbahçe için baskı yapıyor!"
Brescia, Balotelli'yi transfer etti
FUTBOLBalotelli imzayı attı
Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye
FUTBOLFatih Karagümrük'ten kaleye takviye
Süper Lig puan durumu! 18 Ağustos Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve fikstürü
FUTBOLSüper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları
Trabzonspor'da Alexander Sörloth gollerine devam ediyor
FUTBOLTrabzon'da Sörloth fırtınası!
Güneş, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını izledi
FUTBOLŞenol Güneş, tribünde
Şenol Güneş: 14 yabancıyı Avrupa'da kullanabilirsiniz ama...
FUTBOLGüneş'ten yabancı kuralı açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X