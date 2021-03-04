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UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

UEFA, gözlemci Dilan Deniz Gökçek İşcan'a, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda görev verdi.

UEFA'dan Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"UEFA Gözlemcimiz Dilan Deniz Gökçek İşcan, Kazakistan’ın BIIK-Kazygurt ile Almanya'nın Bayern takımları arasında 4 Mart 2021 Perşembe günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Karşılaşma, Kazakistan’ın Çimkent şehrindeki Namys Stadyumu'nda oynanacak."

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