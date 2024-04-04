UEFA'dan gözlemci Lale Orta'ya görev
UEFA, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında oynanacak Avrupa Kadınlar Şampiyonası eleme maçına hakem gözlemcisi olarak Lale Orta'yı atadı
Lale Orta, Lüksemburg ile Arnavutluk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası Eleme Turu C Ligi 5. Grup müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'un Esch-sur-alzette bölgesindeki Emile Mayrisch Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, Avusturya Futbol Federasyonundan Marina Zechner yönetecek.