UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Porto şehrindeki CTFD Porto Gaia Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Gökmen Baltacı yapacak.