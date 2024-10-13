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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre ile Danimarka arasında 15 Ekim Salı günü oynanacak olan UEFA Uluslar A Ligi müsabakasını yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:46
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        UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
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        FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İsviçre - Danimarka arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak. İsviçre'nin St. Gallen şehrindeki Arena St. Gallen Stadyumu'nda 15 Ekim Salı günü saat 20.45'te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

        Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Aureliano VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev yapacak.

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