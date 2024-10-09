UEFA'dan Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'e görev

UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda; Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak.