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        UEFA'dan Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'e görev

        UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'e görev verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 10:54 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:54
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        Kadir Sağlam ve Zorbay Küçük'e milli görev
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        UEFA, FIFA kokartlı hakemler Kadir Sağlam'a UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda; Zorbay Küçük'e ise UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası'nda görev verdi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA kokartlı hakemimiz Kadir Sağlam, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan ve Romanya, Almanya, İspanya ile Norveç'in katılacağı UEFA 19 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 1. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Murat Tuğberk Curbay da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        FIFA kokartlı hakemimiz Zorbay Küçük, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Arnavutluk'ta düzenlenecek olan ve Arnavutluk, Hırvatistan, Hollanda ile Faroe Adaları'nın katılacağı UEFA 17 Yaş Altı Hazırlık Şampiyonası 3. Grup müsabakalarında görev alacak. Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakemimiz Furkan Ürün de yardımcı hakem olarak görev yapacak" ifadelerine yer verdi.

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