UEFA'dan Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek'e görev

UEFA gözlemcileri Lale Orta ve Dilan Deniz Gökçek, UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası grup karşılaşmaları için görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA gözlemcisi Lale Orta, 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek olan UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B4 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olacak.