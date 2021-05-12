UEFA, Avrupa Süper Ligi projesinde yer almaya devam eden Real Madrid, Juventus ve Barcelona hakkında disiplin soruşturması başlattı. Üç kulüp geçen günlerde ortak bir açıklama yayınlayarak UEFA'dan gelen "tehditlere" rağmen mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamada, söz konusu girişime katılan kulüplere UEFA ve FIFA tarafından yapılan baskıların kabul edilemez bulunduğu belirtilerek, "Süper Lig'i kuran takımların bu girişimden çıkması için uygulanan baskı, tehdit ve yaptırımlar devam etmektedir. Biz, futbol ekosistemine uygun çözümler getirme hakkı ve sorumluluğunu, yapıcı diyaloglarla geliştirme konusunda kararlılığımızı sürdüreceğiz. Bu konunun yargı süreci devam ediyor ve karar açıklanana kadar UEFA ve FIFA'nın olaya dahil olmaması gerekir. Ama bu kurumlar, yargı sürecini görmezden gelerek bu süreçte kurucu kulüplere ceza vermeye devam ediyor." ifadeleri kullanılmıştı.